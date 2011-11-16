〔台湾汇市〕台币兑美元收跌2分,欧债蔓延令风险资产遭抛售

路透台北11月16日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘下跌2分.欧债危机持续蔓延,法国AAA债信评级恐遭调降,市场担忧情绪升高,拖累风险资产走势,台股随区域走势下跌逾百点,台币亦随多数亚币偏弱整理.

汇银人士指出,尽管盘中不时见到外资汇出,但力道不强且追价意愿不足,逢高又见出口商及外商进场抛汇,加上央行也顺势抛出美元部位,买卖力道僵持不下,令台币陷入窄幅区间波动.

"日子好苦...台币应该就在这个价位持续震荡到12月,"一位大型金控人士称.

摩根士丹利资本国际(MSCI)调降台股权重,在新兴市场指数与亚太除日本外指数的部分,台股分别遭调降权重0.1%以及0.2%.交易商对此表示,预料外资近日将有汇出压力,但今日场上美元卖压沉重,台币贬幅并未扩大,後续仍需审慎观望外资动向.

他们表示,台币明日主要区间先看30.15-30.30元.

台湾加权指数.TWII周三收盘下挫1.38%至7,387.52点;外资及陆资在台股卖超23.99亿台币,结束连续二日买超,上交易日修正後为买超29.77亿.[ID:nCT0421168]

新兴亚洲货币周三下挫,马来西亚马币(林吉特)MYR=突破重要技术支撑线,且暗示将继续走软,因人们担心欧洲债务危机将吞噬法国等拥有最高评级的国家.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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