《路透峰会》台湾中信金将与中国国开行在资产管理及创投业务展开合作

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
* 未来将与中国国开行在资管,股权投资,创投,私募基金业务合作
* 明年中信金获利有望比今年佳
* 目前谈中国布局对获利的贡献还太早
记者 高洁如/洪淑珍
路透台北11月16日电---台湾信用卡龙头银行--中信金控(2891.TW)周三表示,未来将与中国国家开发银行[CHDB.UL]在资产管理、股权投资及创投业务有进一步合作.
国开行目前已与中信金控签订业务合作备忘录.中信金控大陆事业总执行长罗联福在接受路透峰会专访时还表示,展望明年,中信金控的获利有望比今年佳.
"国开行是资本非常雄厚的,未来在资产管理方面会有进一步的合作."罗联福表示.他进一步解释,二者未来会在股权投资,创投,私募基金等领域有密切合作.
针对明年的获利情况,罗联福也说,中信金控的非利息收入获利的占比已达到总获利的52-53%,是与其他金控公司不一样的,而目前的手续费收入占比高逾四成以上,"这是晚上比较睡得着觉的地方,"他说.
中信金前三季税前盈馀170.19亿台币,税後盈馀145.2亿台币,年增率31.8%.资产品质方面,9月底中信金的逾放比(不良贷款率)是0.71%,合并呆帐覆盖率(拨备覆盖率)仍有166.62%.
今年1-8月台湾银行业的税前盈馀已达1,508亿台币,今年有望创下2,000亿台币的历史高位.
中信金控周三收盘下挫3.68%报17台币,跑输大盘的下跌1.38%.
**谈中国布局获利还太早**
中信金甫于日前接获中国银监会核准设立上海分行.罗联福表示,明年第一季上海分行可望开始营运.不过他也表示,中国的布局还在初期,要谈获利贡献还太早.
这是台湾本地银行在中国大陆的第七家分行.
罗联福惋惜的说,原本中信金是希望可以直接设立子行,无耐囿于两岸目前的限制,只能先设立分行.後续升格子行的进度,还是要看两岸的後续的谈判.
至于租赁公司,罗联福则说,有望在明年第二季在上海开办营运,还要视当地招募人手的情况.
"讲到大陆布局,哎,就像插花..其实现在我们是只有一枝花可以插,现在只有分行执照,"他说.
不过他也表示,除了分行以及租赁公司以外,目前大陆几个城市,如重庆,成都,天津,湖北,广西南宁都可以允许外资全资设立小额贷款公司.中信金会考虑与上海分行的地点,与客户服务的综效来选择地点.
他也坦言,小额贷款公司能够贷出的金额低,且并非全国性的执照,因此如何有效的与当地银行合作成为关键.(完)
--审校 丁淑琴
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
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路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老