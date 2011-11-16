《路透峰会》台湾中信金将与中国国开行在资产管理及创投业务展开合作

* 未来将与中国国开行在资管,股权投资,创投,私募基金业务合作

* 明年中信金获利有望比今年佳

* 目前谈中国布局对获利的贡献还太早

记者 高洁如/洪淑珍

路透台北11月16日电---台湾信用卡龙头银行--中信金控(2891.TW)周三表示,未来将与中国国家开发银行[CHDB.UL]在资产管理、股权投资及创投业务有进一步合作.

国开行目前已与中信金控签订业务合作备忘录.中信金控大陆事业总执行长罗联福在接受路透峰会专访时还表示,展望明年,中信金控的获利有望比今年佳.

"国开行是资本非常雄厚的,未来在资产管理方面会有进一步的合作."罗联福表示.他进一步解释,二者未来会在股权投资,创投,私募基金等领域有密切合作.

针对明年的获利情况,罗联福也说,中信金控的非利息收入获利的占比已达到总获利的52-53%,是与其他金控公司不一样的,而目前的手续费收入占比高逾四成以上,"这是晚上比较睡得着觉的地方,"他说.

中信金前三季税前盈馀170.19亿台币,税後盈馀145.2亿台币,年增率31.8%.资产品质方面,9月底中信金的逾放比(不良贷款率)是0.71%,合并呆帐覆盖率(拨备覆盖率)仍有166.62%.

今年1-8月台湾银行业的税前盈馀已达1,508亿台币,今年有望创下2,000亿台币的历史高位.

中信金控周三收盘下挫3.68%报17台币,跑输大盘的下跌1.38%.

**谈中国布局获利还太早**

中信金甫于日前接获中国银监会核准设立上海分行.罗联福表示,明年第一季上海分行可望开始营运.不过他也表示,中国的布局还在初期,要谈获利贡献还太早.

这是台湾本地银行在中国大陆的第七家分行.

罗联福惋惜的说,原本中信金是希望可以直接设立子行,无耐囿于两岸目前的限制,只能先设立分行.後续升格子行的进度,还是要看两岸的後续的谈判.

至于租赁公司,罗联福则说,有望在明年第二季在上海开办营运,还要视当地招募人手的情况.

"讲到大陆布局,哎,就像插花..其实现在我们是只有一枝花可以插,现在只有分行执照,"他说.

不过他也表示,除了分行以及租赁公司以外,目前大陆几个城市,如重庆,成都,天津,湖北,广西南宁都可以允许外资全资设立小额贷款公司.中信金会考虑与上海分行的地点,与客户服务的综效来选择地点.

他也坦言,小额贷款公司能够贷出的金额低,且并非全国性的执照,因此如何有效的与当地银行合作成为关键.(完)