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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 16:27 BJT

《外汇动态》美元/日圆下滑,重返一目均衡云区

0811GMT---美元在避险市场中表现逊于日圆,下跌0.16%至76.96日圆JPY=,且重返一目均衡云区内.

美元/日圆55日均线切入位约在76.95,云区底部在76.91左右,因此日圆料在此处持稳.

美元外主要货币/日圆承压,因市场传言日本机构投资人及券商汇回日圆.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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