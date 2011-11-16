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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 16:55 BJT

《外汇动态》Westpac建议逢高出脱澳元/日圆

0832GMT---Westpac建议逢高出脱澳元/日圆AUDJPY=R.

该行指称,澳元/日圆仓位相对轻微,美国商品期货交易委员会(CFTC)资料显示澳元投机性多仓脱离低位,但幅度不大;而投机客则温和作多日圆.

从历史标准看来,日本外汇散户投资人持有的澳元多仓也不高,有明确的迹象显示他们利用日本央行干预了结部份获利.

该行预计,由于欧洲债务问题缠身,损及全球风险胃纳,因此澳元在接下来的一个月内料将跌至73-74日圆.

澳元/日圆目前逼近一个月低位,报在78.39日圆.(完)

--编译 龚芳;审校 杜明霞

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