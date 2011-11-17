〔路透专访〕英国ARM料明年授权量增长低于今年,半导体业成长数个百分点

路透台北11月17日电---英国晶片设计大厂ARMARM.L周四表示,预估明年半导体产业将成长数个百分点,而ARM明年授权数量成长将比今年少,但比前几年强劲.

全球总裁Tudor Brown在访台时接受路透专访做上述表示.ARM的历史纪录显示,其授权量每年通常成长75-100个.不过,他不愿对明年的数量做明确的预估.

该公司上月甫公布第三季晶片设计的授权权利金收入强劲,助其超越市场预期,并抵销了假期前消费电子产品市场当前需求疲弱的冲击.[ID:nCT0410368]

半导体产业今年表现虎头蛇尾,接连受到日本强震打乱供应链,欧洲债信危机与美国经济疲弱的连番挑战,以及正上演的泰国水患亦令供应链受阻.

全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)董事长张忠谋已直言未来一年都看不到总体经济的景气"春燕"踪影.

与ARM为策略夥伴的台积电预估明年全球半导体市场(包括记忆体晶片)将仅成长3-5%,高于今年的1%.

成立于1990年的ARM,营运模式为销售其智慧财产权(IP),向半导体或电子产品制造商收取授权费.其强项在于设计低耗电的行动装置晶片,目前全球逾90%的智慧型手机与平板电脑均采用ARM架构处理器,包括苹果(AAPL.O).(完)

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