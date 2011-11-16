〔台湾货币市场〕短率大致尚稳,短票供不应求令利率略偏软(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 央行存单到期量大,资金宽松

* 央行隔夜资金拆入目标不高

* 短票供不应求

记者 张雅菁

路透台北11月16日电---台湾银行间短期利率周三大致稳定,央行存单到期量大,银行间积极消化余钱.不过,今日短票在发行量降低下,次级利率有些稳中带软的迹象.

市场人士说,由于申报央行存单不一定照单全收,而央行委托大型金融机构拆入隔夜资金这一条消化管道,这两天额度相对较少,因此转而寻求拆出机会,或是抢买短票,因此似有高档松动的迹象,但整体尚可持稳.预期宽松情势要到下周下半段,月底临近时才会稍有改观.

"我们今天票不够,明天看来也不太多....(银行)买短票是开胃菜.央行存单才是主餐,但不见得吃的饱,"一票券商人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.397%,上日在0.396%;区间为0.299-0.75%,上日在0.299-0.76%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.77%,上日在0.395-0.78%.

**短票利率稳中带软**

票券商方面,市场人士表示,经过昨天的发行"盛况"後,发行量又滑落到低档,但银行间及法人买气却更显热络.钱多票少下,有票券商再度暂停与银行间承作.

而另一方面,亦有部份银行则是为求一定的承作量,主动降价至0.84%,或0.83%,但这类的成交量并不多,还是可能因为票量不足而吃到闭门羹.

今日30天内短票银行间主要成交利率同上日仍在0.85-0.86%,但月内到期的几乎都朝0.85%靠拢.

央行今日共发行2,420.1亿台币存单,相较存单到期金额2,465.8亿,存单发行馀额减少45.7亿.[TW/MMTCN]

本周将到期央行存单依序为周四766.5亿、周五1,381亿.紧缩因子方面,则是周五交割300亿台币30年期公债.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为98亿台币,累计超额准备为1,298亿台币,加计前期1%的超额准备为2,747亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周三持平.今日虽有60亿台币的台塑(1301.TW)公司债交割,但投信与寿险资金进出量不大,整体供需平稳.

资金调度人士表示,周二标售的30年期公债,寿险业拿下超过一半筹码,预期明、後两日或见寿险业走钱,投信端可能也将面临寿险赎回基金的压力,交易商纷纷审慎因应.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,与上日同.

交易商统计,本周市场紧缩因子如下:周四(17日)75亿台币的台电公司债交割;周五(18日)100/8R期30年期公债交割,金额300亿.

财政部委标售的30年期100/8RA00108R=TWO增额公债得标利率为1.900%,其各行业得标比重如下:银行业为1.34%、证券业44.33%、票券业1.83%、保险业为52.5%.[ID:nCT0420274](完)