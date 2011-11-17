〔路透基点〕台湾一银获昭安国际委托安排20亿台币五年期再融资案

路透香港11月16日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,第一银行已获得昭安国际委托代为安排20亿台币五年期再融资案;昭安国际为一家纺织贸易及物流业者.

定期贷款所有资金成本约为136.82个基点,利率为邮政储金利率加码135个基点;而循环信用贷款所有资金成本为116.4个基点,利率为三个月期邮政储金利率加码115个基点.(完)