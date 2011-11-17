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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 08:24 BJT

〔路透基点〕台湾一银获昭安国际委托安排20亿台币五年期再融资案

路透香港11月16日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,第一银行已获得昭安国际委托代为安排20亿台币五年期再融资案;昭安国际为一家纺织贸易及物流业者.

资金用途为作为营运资本,以及融通2007年9月所取得的18亿台币五年期贷款.

这笔贷款分为A部份12亿定期贷款,以及B部份6亿台币循环信用贷款.

定期贷款所有资金成本约为136.82个基点,利率为邮政储金利率加码135个基点;而循环信用贷款所有资金成本为116.4个基点,利率为三个月期邮政储金利率加码115个基点.(完)

--编译 龚芳;审校 吴云凌

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