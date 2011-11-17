〔路透基点〕台湾一银获昭安国际委托安排20亿台币五年期再融资案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月16日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,第一银行已获得昭安国际委托代为安排20亿台币五年期再融资案;昭安国际为一家纺织贸易及物流业者.
资金用途为作为营运资本,以及融通2007年9月所取得的18亿台币五年期贷款.
这笔贷款分为A部份12亿定期贷款,以及B部份6亿台币循环信用贷款.
定期贷款所有资金成本约为136.82个基点,利率为邮政储金利率加码135个基点;而循环信用贷款所有资金成本为116.4个基点,利率为三个月期邮政储金利率加码115个基点.(完)
--编译 龚芳;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。