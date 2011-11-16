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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 07:20 BJT

全球外汇市场11月17日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月16日(三)

2350 - 日本上周资本流动数据.

11月17日(四)

0900 - 瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)出席Felix Neubergh Lecture,主题为"瑞典央行的中央银行挑战:货币政策、金融稳定及资产管理."

0930 - 英国10月零售销售

1000 - 瑞士11月ZEW投资者信心指数

1215 - 瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)参加由Nordea安排的客户活动,说明经济情势及央行最新的附买回利率决议

1330 - 美国10月房屋开工及建筑许可年率

1330 - 美国11月12日当周初请失业金人数

1500 - 美国11月费城联邦储备银行指数

1500 - 美国参议院财务委员会就美国财政部两项人事案召开听证会

1730 - 克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在列克星敦圆桌俱乐部发表演说,主题为"经济前景与美国家庭的进步."

1750 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利在西点军校发表演说,讲题为"国家经济前景与政策"

2130 - 美国联邦储备理事会公布一周资产负债表

2300 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)10月北美半导体设备订单出货比

-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会开会.议程中并无排定公布利率.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 徐文焰

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