全球外汇市场11月17日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月16日(三)
2350 - 日本上周资本流动数据.
11月17日(四)
0900 - 瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)出席Felix Neubergh Lecture,主题为"瑞典央行的中央银行挑战:货币政策、金融稳定及资产管理."
0930 - 英国10月零售销售
1000 - 瑞士11月ZEW投资者信心指数
1215 - 瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)参加由Nordea安排的客户活动,说明经济情势及央行最新的附买回利率决议
1330 - 美国10月房屋开工及建筑许可年率
1330 - 美国11月12日当周初请失业金人数
1500 - 美国11月费城联邦储备银行指数
1500 - 美国参议院财务委员会就美国财政部两项人事案召开听证会
1730 - 克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在列克星敦圆桌俱乐部发表演说,主题为"经济前景与美国家庭的进步."
1750 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利在西点军校发表演说,讲题为"国家经济前景与政策"
2130 - 美国联邦储备理事会公布一周资产负债表
2300 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)10月北美半导体设备订单出货比
-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会开会.议程中并无排定公布利率.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。