《综述》欧洲央行在危机中该扮演何种角色?德法意见不一

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 欧洲央行买债稳定市场,但不会持久
* 法国称有信心欧洲央行将"采取必要措施"
* 梅克尔称欧盟条约不允许欧洲央行解决危机
* 意大利候任总理提出全由技术官员组成的内阁
路透巴黎/罗马11月16日电---为了欧洲央行是否该加强干预以遏止欧元区不断升高的债务危机,欧洲两大核心国家--法国与德国周三为此出现意见冲突;此前欧洲央行温合买进公债未能平抚市场情绪.
由于法国顶级债信评等面临威胁,借款成本水涨船高,因此其似将要求欧洲央行采取更强力的行动.
债市动荡正向全欧洲扩散.意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率(殖利率)已经升至7%上方,长期而言会令该国难以负担.法国、荷兰及奥地利的公债收益率也随之攀高,这三个家与德国为欧元区的核心.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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