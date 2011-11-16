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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 06:37 BJT

《综述》欧洲央行在危机中该扮演何种角色?德法意见不一

* 欧洲央行买债稳定市场,但不会持久

* 法国称有信心欧洲央行将"采取必要措施"

* 梅克尔称欧盟条约不允许欧洲央行解决危机

* 意大利候任总理提出全由技术官员组成的内阁

路透巴黎/罗马11月16日电---为了欧洲央行是否该加强干预以遏止欧元区不断升高的债务危机,欧洲两大核心国家--法国与德国周三为此出现意见冲突;此前欧洲央行温合买进公债未能平抚市场情绪.

由于法国顶级债信评等面临威胁,借款成本水涨船高,因此其似将要求欧洲央行采取更强力的行动.

债市动荡正向全欧洲扩散.意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率(殖利率)已经升至7%上方,长期而言会令该国难以负担.法国、荷兰及奥地利的公债收益率也随之攀高,这三个家与德国为欧元区的核心.

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