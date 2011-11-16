《综述》欧洲央行在危机中该扮演何种角色?德法意见不一

路透巴黎/罗马11月16日电---为了欧洲央行是否该加强干预以遏止欧元区不断升高的债务危机,欧洲两大核心国家--法国与德国周三为此出现意见冲突;此前欧洲央行温合买进公债未能平抚市场情绪.

债市动荡正向全欧洲扩散.意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率(殖利率)已经升至7%上方,长期而言会令该国难以负担.法国、荷兰及奥地利的公债收益率也随之攀高,这三个家与德国为欧元区的核心.