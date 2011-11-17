〔金砖国家〕11月16日股汇市收盘纵览

路透11月17日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月16日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.94%,报960.05点.

中国股市:沪综指放量收挫2.5%,创近两个月来最大单日跌幅,并跌破10日和60日均线.欧债危机忧虑重燃拖累亚洲股市普降,国内股市亦难幸免,金融和地产等权重股领跌.分析师认为,大盘挫跌主要是受到外围市场的影响,且沪综指在2,500点处存在抛压,本身亦有技术调整需要.沪综指.SSEC收报2,466.959点,大跌62.802点,或2.48%,此前最大单日跌幅为9月22日2.782%;A股成交额扩大近15%至921亿元人民币.[.SSCN]

香港股市:下跌2%,因投资者仍担心欧洲局势,造成中资金融和地产类股大幅下跌,抹去恒生指数在11月10日大跌後录得的涨幅.中国人寿(2628.HK)(601628.SS)和中国平安(2318.HK)(601318.SS)跌幅均居前.中国人寿跌5.9%,平安保险跌6.9%,成交量低于其30日均值.恒生指数.HSI收低2%,至18,960.9点.恒生国企指数.HSCE收跌2.87%,至10,332.09点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收盘微涨.尽管海外美元表现强势,导致中间价连日来震荡走低,不过结汇需求强劲使得市场上美元供过于求,对人民币汇价形成一定支撑.交易员并认为,受欧债危机影响,中国出口受到不小影响,加之通胀压力减缓,中国经济基本面暂不支持人民币持续走强,近期料仍将基本持稳. [CNY/CN][ID:nCN1223422]

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印度股市:收低0.63%,连续第五个交易日下跌,并收在四周以来最低收位.投资人在疲弱的财报季末获利了结,财报季欠佳反映出在全球经济黯淡的情况下,国内成长正放缓.指标BSE指数.BSESN收跌106.8点,报16,775.87点.成分股中有19支收低.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元脱离32个月低位,受助于欧元收复部分失土,以及出口商在本地市场卖出美元,但由于欧元区的不确定性,市场情绪基本上仍然负面.卢比兑美元INR=D2收报50.7350/7450,较上日收盘价50.66/67下跌0.15%,但仍高于盘初所触及的低点50.96,此为2009年3月31日以来的最低.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1520.750点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.15%,报819.44点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌0.41%,报30.7450;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX持平,报41.5275.

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巴西股市:拉美股市有涨有跌,此前评级机构惠誉警告称欧洲危机可能危及美国银行业的评级前景.但巴西股市因收盘时间较早,得以缩减盘初跌幅并收高.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨0.52%,扭转盘初跌势,站回14日简单移动均线之上.[ID:nN1E7AF1VU]

巴西汇市:美国公布10月工业产出优于预期之後,拉美货币兑美元涨跌互见.雷亚尔兑美元BRBY较周一收盘无太大变动,稍早时曾下跌逾1%.[ID:nN1E7AF1LO]

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南非股市:收盘持平.南非兰特走软支撑出口股及铂金矿商股票,例如被投资人开始视为超卖的Northam (NHMJ.J).约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI大致收在平盘,仅上涨2.85点,报29,308.49点.综合指数.JALSH亦持平,报32,672.67点.[.J][ID:nL5E7MG42C]

南非汇市:南非兰特兑美元逆转盘初劣势,因本地资产从全球避险情绪造成的冲击中稍微获得喘息.兰特稍早时曾触及将近一周的低点8.24.1616GMT,兰特兑美元ZAR=D3回升至8.1445,日内上涨0.34%.[ZAR/][ID:nL5E7MG46W](完)