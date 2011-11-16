〔纽约汇市〕欧元跌至五周低位,因债务危机加剧(更新版)

(新增文末表格)

* 欧元触及五周低位,关注1.3140美元附近的10月低位

* 欧洲央行购买意大利公债未能压低收益率

* 随着危机向核心欧元区国家扩散,料欧元将进一步走低

路透纽约11月16日电---欧元兑美元和日圆周三跌至五周低位,法国和意大利借贷成本不断攀升令对欧债危机扩散的担忧升温.

欧洲央行购买意大利和西班牙公债仅给市场带来短暂的释然.一旦央行停止干预,收益率将再度攀升,因投资者对欧洲央行能购买多少公债来支撑债市存疑.

分析师预计,欧元仍将承压,因看似欧元区外围危机正向核心国家扩散,法国是投资者的最新目标,决策者在寻找危机解决方案方面行动迟缓.

"欧元/美元近期受许多事件影响呈拉锯走势,但欧洲央行今日干预意大利和西班牙公债市场给欧元/美元一定的提振,"纽约零售券商FXDD的首席汇市分析师Greg Michalowski表示,"明日,西班牙按计划将标售40亿欧元10年期公债.标售结果将为市场提供投资者对该国公债真正需求的线索."

欧元兑美元EUR=尾盘回落0.3%,报1.3495美元,稍早跌至1.3427美元的低位,根据路透数据,此为10月10日以来最低.

欧元兑日圆EURJPY=挫0.4%,报103.87日圆,稍早触及103.37日圆.

意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)称将要求欧洲央行为意大利的银行提供更多的资金渠道,引发对欧元区银行体质的担忧.

"市场对欧洲将找到解决危机方案的相信程度正在逐步消退,这在债市得到反应,"科罗拉多州Western Union Business Solutions的外汇交易员Paul Bregg表示.

交易商称,宏观基金抛售欧元.纽约梅陇银行驻波士顿的全球外汇部董事总经理Samarjit Shankar称,欧元的净流入"实际上已经枯竭."

美元兑日圆JPY=回落0.1%,报76.98日圆.美元/日圆已连续第四日盘中突破10月31日干预後走势的61.8%费波纳奇回档技术位.

**欧洲央行的角色**

欧洲央行购债行动起初打压意大利公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB跌至6.83%附近,并引发欧元反弹.但随後意大利公债收益率重回7%上方,该水平被广泛认为无法维系.

前任欧盟执委蒙堤(Mario Monti)周三宣誓就任意大利总理,并组建由技术型官员组成的新政府.但分析师对此举是否足以缓和金融市场忧虑存疑.

有迹象显示债务危机正向欧洲核心经济体扩散,10年期法国公债与可比德债利差一度触及欧元1999年面世来最阔水平,随後缩窄.法国是欧元区第二大经济体.

这令周四将进行的110亿西班牙和法国欧元公债标售形势艰困.10年期西班牙公债标售可能出现困难,在大选前几天,西班牙财政状况已受到密切关注.

德法就欧洲央行是否应干预市场遏制债务危机产生争执.

一名法国政府发言人表示,欧洲央行的角色是确保欧元的稳定和欧洲的金融稳定.但德国总理梅克尔则明确表示,德国将抵制要求欧洲央行在化解债务危机上发挥更大作用的压力.

Western Union的Bregg表示,法国借贷成本上涨令人尤为担心."有关债信评级将遭调降的谣言挥之不去.这并不是好消息,尤其因为法国是救援基金的主要出资国之一,还是欧洲第二大经济体."

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3462 1.3531 -0.51 +0.64 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.06 77.07 -0.01 -5.04 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 103.71 104.24 -0.51 -4.53 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9193 0.9154 +0.43 -1.52 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5729 1.5813 -0.53 +0.83 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0235 1.0211 +0.24 +2.69 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0077 1.0176 -0.97 -1.23 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2383 1.2386 -0.02 -0.84 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8554 0.8555 -0.01 -0.21 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7639 0.7708 -0.90 -1.95 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.7960 5.7490 +0.82 -0.44 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.8015 7.7820 +0.25 +0.15 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8092 6.7390 +1.04 +1.48 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1654 9.1224 +0.47 +2.05 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红/梁睿雪;审校 李军/母红

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