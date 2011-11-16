《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 77.96 -0.39 -0.50 2838734
搜狐 (SOHU.O) 56.72 -0.98 -1.70 769798
网易 (NTES.O) 45.70 +1.46 +3.30 1396990
百度 (BIDU.O) 138.10 -2.64 -1.88 4085796
亚信科技 ASIA.O 9.05 +0.37 +4.26 605048
侨兴环球电话 XING.O 0.75 +0.02 +2.73 79380
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.74 -0.34 -2.60 3292377
联电 (UMC.N) 2.21 -0.03 -1.34 288067
日月光 (ASX.N) 4.62 -0.09 -1.91 256353
矽品精密 (SPIL.O) 4.65 -0.12 -2.52 865910
和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 +0.00 +0.17 96792
友达 (AUO.N) 4.70 -0.20 -4.08 284128
中华电信 (CHT.N) 33.71 +0.16 +0.48 71603
台湾国际航电 (GRMN.O) 35.39 -0.26 -0.73 584393
香港
中国移动 (CHL.N) 49.14 -0.01 -0.02 244298
中国联通 (CHU.N) 21.07 -0.49 -2.27 397240
中国电信 (CHA.N) 60.48 -0.30 -0.49 25357
中芯国际 (SMI.N) 2.49 -0.06 -2.35 46533
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.88 +0.00 +0.00 15401
(完)
--整理 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。