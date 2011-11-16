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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 07:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月16日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 77.96 -0.39 -0.50 2838734

搜狐 (SOHU.O) 56.72 -0.98 -1.70 769798

网易 (NTES.O) 45.70 +1.46 +3.30 1396990

百度 (BIDU.O) 138.10 -2.64 -1.88 4085796

亚信科技 ASIA.O 9.05 +0.37 +4.26 605048

侨兴环球电话 XING.O 0.75 +0.02 +2.73 79380

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.74 -0.34 -2.60 3292377

联电 (UMC.N) 2.21 -0.03 -1.34 288067

日月光 (ASX.N) 4.62 -0.09 -1.91 256353

矽品精密 (SPIL.O) 4.65 -0.12 -2.52 865910

和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 +0.00 +0.17 96792

友达 (AUO.N) 4.70 -0.20 -4.08 284128

中华电信 (CHT.N) 33.71 +0.16 +0.48 71603

台湾国际航电 (GRMN.O) 35.39 -0.26 -0.73 584393

香港

中国移动 (CHL.N) 49.14 -0.01 -0.02 244298

中国联通 (CHU.N) 21.07 -0.49 -2.27 397240

中国电信 (CHA.N) 60.48 -0.30 -0.49 25357

中芯国际 (SMI.N) 2.49 -0.06 -2.35 46533

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.88 +0.00 +0.00 15401

(完)

--整理 张明钧

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