〔加拿大股市〕收低,因欧元区疑虑打及矿业及银行股

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多11月16日电---加拿大股市周三收低,因对欧债危机的新一波疑虑打击矿业股及银行股,抵销油气类股的涨幅.
欧洲央行买进意大利和西班牙债券的行动未能遏止欧元区债券卖盘,对于欧洲的忧虑再度席卷市场.法国10年期公债较可比德债利差扩阔至欧元面世以来最高.
一份惠誉报告称,若"危机扩散至压力庞大的欧洲市场以外,则美国的银行可能大受影响."
金矿股下跌1.4%,因对欧元区的不安情绪令金价创本月最大单日跌幅.
Barrick Gold (ABX.TO)挫低1.5%至52.65加元,构成最大拖累.Minefinders Corp MFL.TO大跌逾10%至12.46加元,此前该股遭降评.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低54.91点或0.5%,报12,174.36.
大盘10大类股中有八类收低,金矿股跌势打压材料类股挫低1.5%.(完)
--编译 张若琪;审校 李爽
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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