〔加拿大股市〕收低,因欧元区疑虑打及矿业及银行股

路透多伦多11月16日电---加拿大股市周三收低,因对欧债危机的新一波疑虑打击矿业股及银行股,抵销油气类股的涨幅.

欧洲央行买进意大利和西班牙债券的行动未能遏止欧元区债券卖盘,对于欧洲的忧虑再度席卷市场.法国10年期公债较可比德债利差扩阔至欧元面世以来最高.

一份惠誉报告称,若"危机扩散至压力庞大的欧洲市场以外,则美国的银行可能大受影响."

金矿股下跌1.4%,因对欧元区的不安情绪令金价创本月最大单日跌幅.

Barrick Gold (ABX.TO)挫低1.5%至52.65加元,构成最大拖累.Minefinders Corp MFL.TO大跌逾10%至12.46加元,此前该股遭降评.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低54.91点或0.5%,报12,174.36.

大盘10大类股中有八类收低,金矿股跌势打压材料类股挫低1.5%.(完)

--编译 张若琪;审校 李爽

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