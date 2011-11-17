〔美国债市〕机构债较可比公债利差再度走阔,与新发行公司债争宠

IFR纽约11月16日电---美国机构债较可比公债利差周三再度走阔1个基点,主要追随互换利率走势,不过也可见到一些退场气氛,因投资人被蜂拥而至的新发行公司债所吸引.市场有8笔新公司债发行,总额约为90亿美元,使机构债面临激烈竞争.

不过在周二定价的房利美FNMA.OB三年期债券,守住其定价价差在36个基点.

市场交投开始时颇冷但随後趋热络,根据TRACE,成交总量为80.73亿美元,共4,695笔交易.但子弹式债券交投落後,成交总量为23亿美元.

房利美标售规模20亿美元的三个月和六个月票券,标售结果冷热有别:三个月票券收益率报0.023%,较上周低3个基点.六个月票券收益率报0.070%,上涨0.3个基点.三个月票券的到期日为2012年2月15日,六个月债券的到期日为2012年5月16日.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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