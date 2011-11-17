〔美国债市〕机构债较可比公债利差再度走阔,与新发行公司债争宠

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约11月16日电---美国机构债较可比公债利差周三再度走阔1个基点,主要追随互换利率走势,不过也可见到一些退场气氛,因投资人被蜂拥而至的新发行公司债所吸引.市场有8笔新公司债发行,总额约为90亿美元,使机构债面临激烈竞争.
不过在周二定价的房利美FNMA.OB三年期债券,守住其定价价差在36个基点.
市场交投开始时颇冷但随後趋热络,根据TRACE,成交总量为80.73亿美元,共4,695笔交易.但子弹式债券交投落後,成交总量为23亿美元.
房利美标售规模20亿美元的三个月和六个月票券,标售结果冷热有别:三个月票券收益率报0.023%,较上周低3个基点.六个月票券收益率报0.070%,上涨0.3个基点.三个月票券的到期日为2012年2月15日,六个月债券的到期日为2012年5月16日.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。