《全球主要国家债券发行预告》--11月17日-11月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月17日(四)
伦敦--英国标售40亿英镑、票息为5.0%,2018年到期的公债.
马德里--西班牙标售票息为5.85%、2022年1月31日到期的指标10年期新债.
巴黎--法国标售60-70亿欧元中期政府债券(BTAN):票息2.0%、2013年9月25日到期;票息2.0%、2015年7月12日到期;票息2.25%、2016年2月25日到期;票息2.5%、2016年7月25日到期.
标售8-12亿欧元通胀挂钩债券:票息0.45%、2016年7月25日到期的五年期指数挂钩公债(BTANi);票息1.10%、2022年7月25日到期的10年期OATei债券.
11月18日(五)
主要国家暂无发债计划.
11月21日(一)
主要国家暂无发债计划.
11月22日(二)
罗马--意大利财政部公布将于11月25日标售的零息债券规模细节.
罗马--意大利财政部公布将于11月28日标售的欧元区指数挂钩固息债券(BTPei)细节.
罗马--意大利财政部公布将于11月29日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)细节.
华盛顿--美国财政部标售两年期公债(1800).
11月23日(三)
法兰克福--德国标售约60亿欧元新发行的10年期联邦债券(Bund),到期日为2022年1月4日.
渥太华--加拿大标售五年期名义债券.
华盛顿--美国财政部销售五年期公债(1800).
11月24日(四)
罗马--意大利财政部公布将于11月29日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)规模细节.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。