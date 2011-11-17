《台湾报摘》--经济日报11月17日

* 头版头条:

--动态随机存取记忆体(DRAM)及太阳能二大产业,为扭转供过于求颓势,都决定忍痛扩大减产或关闭部分生产线,业界研判因减产幅度扩大,包括DRAM及太阳能售价,可能在未来一个季度止跌回升.

* 其他:

--中央银行副总裁周阿定周三表示,央行已对外资资金短期进出,采取加强执行大额通报系统等六项管制措施,进行必要管理,以稳定市场;欧债危机以来,目前还看不出来有大量资金移往亚洲的现象.

--瑞士信贷银行(Credit Suisse)CSGN.VX无预警关闭台湾分公司的私人银行、固定收益两部门,影响人数约在20人.瑞信高层本周先向金管会报告,周三大动作裁员,震撼外资圈.

--摩根士丹利资本国际(MSCI)宣布,台股在MSCI全球新兴市场、亚洲不含日本的两项指数当中,分别由10.93%、18.49%,双双降为10.83%、18.29%,预估被动式流出资金约36亿台币(1.21亿美元),调整将在30日收盘後生效.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.