《台湾报摘》--工商日报11月17日

* 头版头条:

--中国人民银行公布第三季货币政策执行报告,强调未来将适时适度进行预调微调,以巩固经济平稳发展.此一说法已被视为货币政策,尤其是存款准备率有可能下调的风向球.

* 其他:

--无惧景气低迷,台湾长春集团逢低加码.董事长林书鸿指出,长春集团斥资500亿台币,启动新加坡及大陆江苏常熟、辽宁盘锦投资计划.新加坡投资案更取得Shell(壳牌东方石油公司)合计32.5万吨乙、丙烯的年供料合约,以支援大陆扩建原料,预计2012年底、2013年首季陆续投产.

--泰国水患打乱全球硬碟供应脚步,尽管目前PC业者尚可靠库存应急,但硬碟售价已急速上涨,目前在DIY组装市场,部分3.5寸(桌上型电脑)500G硬碟在两个月涨了近2倍,另外2.5寸(NB用)500G报价涨幅也超过五成,PC品牌厂为反应成本,最快12月就会调涨终端售价.

--两岸金融监管机构会面原则订12月举行,台湾金管会同时积极建立与大陆保监会的两岸保险监理平台.金管会主委陈裕璋昨日表示,12月由他回访大陆银监会的原则不变,会确保两岸银行监理平台一年两次会面的顺畅运作.他并强调,会面谈的就是监理事项,市场准入可以谈,但希望外界不要有过高的期盼.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.