版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 08:30 BJT

〔表格〕外资11月12日止当周买超2,973亿日圆的日本债券

路透东京11月17日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周买超2,973亿日圆(38亿美元)的日本债券.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

11月6日-11月12日 -49.9 +297.3 +406.0

10月30日-11月5日 -104.4r +229.7r +870.0

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

11月6日-11月12日 -76.6 -232.0 +6.0

10月30日-11月5日 -190.4 -1,636.6r +21.7 (完)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐