《外汇动态》美元/韩元升破1,140阻力位,可能上看1,150.7

0114GMT--交易员表示,美元/韩元KRW=KFTC因海外资金需求而升穿1,135-1,140的牢固阻力区.

美元/韩元上涨0.6%至1,143.4.其後市还有上涨空间,可能会上测1,150.7,此为美元10月跌势的50.0%回档位,然市场人士益发担心韩国外汇当局可能卖出美元进行干预.

"没有(美元卖盘)干预,其还会再涨,但他们可能会入市干预,"一资深外资银行交易员表示.

9月底时,当局被发现卖出美元/韩元,以将汇价推低至1,150.(完)

--编译 戴素萍;审校 李爽

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