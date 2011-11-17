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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 09:49 BJT

《外汇动态》美元/坡元升破1.3阻力位,此前新加坡公布疲弱出口数据

0134GMT--美元/新加坡坡元SGD=D3升破1.3000阻力位,此前新加坡公布逊于预期的出口数据.

美元/坡元上涨0.3%至1.2999,此前高见1.3010.

"美元/坡元因非石油出口数据不佳的反射性买盘而上涨,"一欧系银行驻新加坡的交易员表示.

若确实突破1.3010,在理论上将开启重测1.3200双重顶之路.其10月跌势的76.4%回档位落在1.3008.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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