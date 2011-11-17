〔美国基金〕11月9日止当周市政债券基金净流入为2010年8月後最大--ICI

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约11月16日电---美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示,截至11月9日当周,美国市政债券基金净流入10亿美元,是自2010年8月以来最大流入金额.
ICI报告称,当周所有基金净流入为8.36亿美元,较前一周的21亿美元下滑.
市政债券方面的数据并没有记录阿拉巴马州杰弗森郡在11月9日宣告的破产.
股票基金方面,净赎回从前一周的33亿美元增加至46亿美元,大多数的卖出来自专注于美国国内股票的基金.
固定收益基金方面,当周整体净流入为42亿美元,较前一周的30亿美元增加.
以下表格为ICI对过去三周各类基金资金流动情况的详细数据(所有数据单位均为百万美元):
长期共同基金资金流动估计:
10/26/2011 11/2/2011 11/9/2011
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股票基金(全部) -3,887 -3,280 -4,643
国内 -3,203 -3,375 -3,695
国外 -684 95 -948
混合型基金 2,630 2,320 1,265
债券基金(全部) 4,908 3,067 4,214
应税 4,068 2,420 3,204
市政债券 840 647 1,010
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合计 3,651 2,108 836
* 混合型基金对股票和固定收益证券类资产均可投资.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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