〔美国基金〕11月9日止当周市政债券基金净流入为2010年8月後最大--ICI

路透纽约11月16日电---美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示,截至11月9日当周,美国市政债券基金净流入10亿美元,是自2010年8月以来最大流入金额.

ICI报告称,当周所有基金净流入为8.36亿美元,较前一周的21亿美元下滑.

市政债券方面的数据并没有记录阿拉巴马州杰弗森郡在11月9日宣告的破产.

股票基金方面,净赎回从前一周的33亿美元增加至46亿美元,大多数的卖出来自专注于美国国内股票的基金.

固定收益基金方面,当周整体净流入为42亿美元,较前一周的30亿美元增加.

以下表格为ICI对过去三周各类基金资金流动情况的详细数据(所有数据单位均为百万美元):

长期共同基金资金流动估计:

10/26/2011 11/2/2011 11/9/2011

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股票基金(全部) -3,887 -3,280 -4,643

国内 -3,203 -3,375 -3,695

国外 -684 95 -948

混合型基金 2,630 2,320 1,265

债券基金(全部) 4,908 3,067 4,214

应税 4,068 2,420 3,204

市政债券 840 647 1,010

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合计 3,651 2,108 836

* 混合型基金对股票和固定收益证券类资产均可投资.(完)