〔全球金融〕今年营收预计下滑15%,投资银行将加速裁员--研究报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦11月16日电---周三公布的一项研究显示,全球10大投资银行料将加速裁员,速度将与2008年金融危机时相当.该研究并预估银行今年营收料下滑15%.
分析公司Coalition的研究报告称,银行营收今年迄今已下跌10%,并在第三季加速下滑,研究称员工将受到进一步的冲击.
"虽然第三季(就业岗位)实际下滑情况温和,但我们预估今年最後一季和明年裁员速度会加快,重现2008年底时的水准,"这项研究说."大多数裁员可能集中在固定收益业务,特别是信贷部门."
报告称这些银行营收预计将下滑15%至1,450亿美元,因欧债危机继续压制市场.
这项报告研究了美国银行(BAC.N)、巴克莱(Barclays)BAR.L、花旗(C.N)、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛公司(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和瑞银集团(UBS)UBSN.VX.
"此前营收在上半年尚可持平,但(第三季)表现特别糟糕,营收减少了逾30%.有关全球经济及欧债危机的疑虑持续升温,"报告说.
投资银行业正处于周期性疲弱阶段,长期前景也一样黯淡,因监管当局正在限制某些最有利可图的活动,例如自营交易和店头交易衍生性产品.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。