《全球主要央行动态》--11月17日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月10日-11月17日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

两名美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员强烈呼吁联储进一步采取措施推动经济更快增长,但另一位持中性立场的联储官员则不赞同.旧金山联储总裁威廉姆斯和芝加哥联储总裁埃文斯谈及经济复苏面临的不确定因素时,都着重提到了居高不下的失业率问题.威廉姆斯表示,希望看到更多数据证实美国通胀将会回落并维持低位,才会采取进一步行动刺激经济成长.埃文斯强烈主张,目前美联储应采取行动.但圣路易斯联储总裁布拉德则表示,美联储不应进一步采取措施提振经济成长,除非经济停滞不前.[ID:nCN1221678]

美联储主席贝南克表示,联储"致力于"降低失业,并警告称欧洲的紧张情势恐对全球经济造成冲击.贝南克称美国长期失业率偏高是国家级危机,表明决策人士仍将重点放在降低高达9%的失业率,但他警告称可能需要更多时间才能让失业率回到较为正常水准.贝南克还称,通胀应会放缓,并在可见的未来内维持在接近联储乐见的2%或略低水准.[ID:nCT0419042]

旧金山联储的研究报告显示,欧洲债务危机正在加大美国经济衰退的机率,到2012年初前经济萎缩的可能性相对偏高.旧金山联储研究者在报告中写道,尽管难以精确估测机率,但对美国领先经济指标的分析显示,今年年底到明年年初出现衰退的概率上升.他们认为,2012年下半年以後的衰退风险消退.[ID:nCN1218576]

美联储副主席叶伦称,欧洲债务危机对"美国经济前景构成重大下滑风险",欧洲的金融混乱情况进一步加剧可能导致美国金融市况恶化.她并表示将在"几周内"开始新一轮银行压力测试.[ID:nCN8504783]

**欧洲**

欧洲央行管委莫尔许表示,欧洲各国政府需要执行更多已达成的措施,来应对当前金融市场的动荡.莫尔许在接受CNBC的采访中,被问及意大利、希腊和欧洲领导人最近的政治决定时表示,"这使我们向前迈出了一步,但已耗时很久,市场因此希望看到具体的执行结果."[ID:nCN1223082]

欧洲央行管委魏德曼指出,必须停止为了财政理由而施压利用欧洲央行及央行货币政策.魏德曼并警告,欧洲央行不能被用来资助各国政府或支撑资不抵债的银行.[ID:nCN1217138]

欧洲央行管委克诺特表示,欧洲央行对意大利的支持并非"无限".克诺特表示,唯有实质经济强化,干预才有可能成功,实质经济强化包括结构性措施及金融市场信心恢复.[ID:nCT0420010]

瑞士新苏黎世报援引欧洲央行执委会成员史塔克的讲话称,欧洲央行有调整利率的空间,如果物价面临下行风险,央行将会作出反应.他预期欧元区经济在第四季即便增长,也将是非常疲弱的,经济低迷的时间取决于能以多快的速度解决这些尖锐的政治矛盾.[ID:nCN1215744]

**英国**

英国央行调降经济成长和通胀预估,为再度扩大资金供给以提振岌岌可危的英国经济铺路,因在英国就业岗位正大量流失之际,欧债危机恐将之推入衰退.英国央行总裁金恩在公布最新通胀报告时指出,8月以来情势持续恶化,明年年中之前该国经济可能陷入停滞.英国央行预计,2013年年底前通胀率将降至1.3%,远低于2%的目标位.央行亦将短期经济增长预估调降一半,目前预计,经济年增率在2012年大部分时间低于1%的机率很大.[ID:nCN1225028]

英国央行维持其资产购买计划的规模不变,尽管欧债危机加剧.许多分析师认为,欧债危机将很快迫使英国央行加大货币政策刺激力度.英国央行还维持指标利率在0.5%的纪录低点不变.[ID:nCN1211522]

**日本**

日本央行维持货币政策不变,但调降对经济的评估,并对欧债危机的可能冲击发出警告,这透露出若日本复苏面临威胁,其准备进一步放宽政策.日本央行一如预期,在政策会议上一致通过维持政策利率在0-0.1%的区间不变,且并未出台扩大资产购买规模的进一步宽松政策.但央行警告称,海外增长放缓,日圆持续升值,以及泰国洪水造成的供应链受阻,或令当前的日本经济承压.[ID:nCN1222742]

日央行总裁白川方明称,围绕欧债危机的担心还未消除.他表示若避险买需推高日圆,欧债危机则损及日本经济.但白川方明也表示认为日本长期利率将永久保持在当前低位水准的观点是错误的.[ID:nCN1222814]

**澳洲**

澳洲央行曾考虑在11月货币政策会议上维持利率不动,但最终决定温和降息,因国内通胀温和,且来自欧洲的经济风险持续上升.11月1日会议记录显示,决策者认为欧洲债务和银行业危机是澳洲经济面临的最重大风险.加之国内通胀低于预期,这促使澳洲央行将指标利率下调25个基点至4.5%,为逾两年来首次降息.会议记录显示,"总的来说,委员们认为,温和放宽货币政策是合适的." [ID:nCN1218714]

**中国**

中国央行称,国内经济潜在增长水平将逐步趋缓,且物价调控不能松懈,因此未来要把握好政策的力度与节奏,适时适度进行预调微调.央行发布的第三季度货币政策执行报告并称,未来将合理利用利率等价格调控手段,管理通胀预期,并加大对中小企业的信贷支持.此外,还要继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.[ID:nCN1223132]

上述报告中并称,今後将根据市场需求,进一步发展在双方银行间外汇市场挂牌人民币对新兴市场货币交易,促进中国与新兴市场经济体之间的经贸往来.[ID:nCN1223188]

针对国际货币基金组织和世界银行公布的中国"金融部门评估规划"成果报告,中国央行回应称,报告提出的某些改革措施的具体时间框架和优先顺序等建议尚需结合中国实际深入研究.[ID:nCN1219470]

**其他**

瑞士央行副总裁乔丹表示,瑞士央行必须捍卫自己的独立性,不会对企业和政客要求撤除瑞郎汇率限制的要求作出回应,不过如果有经济上的需要,该央行会采取行动.[ID:nCN1218886]

泰国央行总裁张旭州称,利率政策有一些灵活调整的空间,因50年一遇的洪灾令企业受挫.这是泰国迄今发出的可能放松货币政策的最强烈暗示.他还表示,经济增长放缓对泰国构成的风险大过通胀,不过又称任何短期刺激措施都应当是临时的.[ID:nCN1213850]

马来西亚央行一如市场预期,决议维持指标利率于3.00%不变,并称将根据全球经济不确定性,评估成长前景.[ID:nCN1214350]

印尼央行意外宣布降息50个基点,将指标隔夜利率BIPG调降至纪录低点6%,以期在全球经济趋疲之际促进增长.路透调查的分析师原预计为降息25个基点至3.25%,此前印尼央行在10月降息25个基点.[ID:nCN1210672] (完)