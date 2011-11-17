〔台湾债市〕RP利率大致平稳却逐渐松动,关注明日公债交割

路透台北11月17日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四虽大致平稳,不过已有松动的现象.受到今明两日债券交割影响,盘初资金情势偏紧,但近尾盘时,投信申购款流入,寿险资金供应也算小多,整体供需尚能打平.

资金调度人士指出,因应明日公债交割,今日已见投信自RP市场抽钱,但大部分交易商续作不难.不过,值得关注的是,寿险近日将资金暂时放在外商银行,加上投信端可能也将面临基金赎回的压力,明日寿险、投信及外商银行端的资金供应恐趋紧.

另外,由于各家机构资金状况多缺不一,公债附买回利率蠢蠢欲动,利率成交高档逐渐增多.今日公债10天期附买回利率主要成交在0.70-0.72%,以0.71-0.72%成交稍多,少数高见0.73%.

交易商统计,今日有75亿台币的台电公司债交割;明日则有100/8R期30年期公债交割,金额300亿.(完)