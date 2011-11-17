〔台湾债市〕RP利率大致平稳却逐渐松动,关注明日公债交割

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月17日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四虽大致平稳,不过已有松动的现象.受到今明两日债券交割影响,盘初资金情势偏紧,但近尾盘时,投信申购款流入,寿险资金供应也算小多,整体供需尚能打平.
资金调度人士指出,因应明日公债交割,今日已见投信自RP市场抽钱,但大部分交易商续作不难.不过,值得关注的是,寿险近日将资金暂时放在外商银行,加上投信端可能也将面临基金赎回的压力,明日寿险、投信及外商银行端的资金供应恐趋紧.
另外,由于各家机构资金状况多缺不一,公债附买回利率蠢蠢欲动,利率成交高档逐渐增多.今日公债10天期附买回利率主要成交在0.70-0.72%,以0.71-0.72%成交稍多,少数高见0.73%.
交易商统计,今日有75亿台币的台电公司债交割;明日则有100/8R期30年期公债交割,金额300亿.(完)
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。