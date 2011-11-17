〔日本债市〕公债期货触及一年高位,因投资人对欧债危机忧虑加深

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月17日电---日本公债期货周四延续涨势,触及一年高位.投资人越发怀疑欧洲防止债务危机失控的能力,转而追捧避险资产.
现货方面,10年期日债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC下滑至一年低位0.940%.五年期日债收益率JP5YTN=JBTC下跌0.5基点至0.310,创出两个月低位.
10年期日债期货12月期约2JGBv1攀升0.08点,报143.09,此前曾触及2010年11月以来的最高位143.14.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。