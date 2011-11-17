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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 11:18 BJT

〔日本债市〕公债期货触及一年高位,因投资人对欧债危机忧虑加深

路透东京11月17日电---日本公债期货周四延续涨势,触及一年高位.投资人越发怀疑欧洲防止债务危机失控的能力,转而追捧避险资产.

现货方面,10年期日债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC下滑至一年低位0.940%.五年期日债收益率JP5YTN=JBTC下跌0.5基点至0.310,创出两个月低位.

10年期日债期货12月期约2JGBv1攀升0.08点,报143.09,此前曾触及2010年11月以来的最高位143.14.

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