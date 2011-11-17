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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 11:46 BJT

《外汇动态》韩股反弹帮助汇市避险操作降温

0332GMT---交易商称,韩国股市反弹帮助缓解汇市的厌恶风险基调.韩国股市今日震盪有些剧烈,综合股价指数.KS11目前上涨0.2%至1,859.89点,脱离1,835.73点的日低,表现也优于其他亚洲股市.

摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太区股指.MIAPJ0000PUS跌0.6%.

欧元/美元EUR=扳回稍早跌幅,现报1.3473,日内涨0.1%.

澳元/美元AUD=D4最新报1.0072,下滑0.1%,脱离1.0021美元的盘中低位.(完)

--编译 张若琪;审校 张明钧

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