〔日本股市〕日经指数早盘过後下跌0.3%,可能因欧债疑虑跌破8,400点

路透东京11月17日电---日本股市日经指数周四下跌,而且稍後可能跌破8,400点,此前评级机构惠誉发表美国银行业的欧债曝险报告,增添市场对欧元区危机蔓延的忧虑.

奥林巴斯(7733.T)早盘在大量换手中上涨逾12%,股价连续第四日攀升,因投资人对该公司可能遭摘牌的疑虑已经消退.

丸三证券投资策略部门主管Takashi Ushio表示,东证股价指数最近已经跌至3月15日的日内低点725.90附近,显示日经指数仍有下跌空间.日经指数中金融股权重较低.

日经指数.N225早盘结束後下跌0.3%,报8,436.49点,东证股价指数.TOPX下跌0.1%,报723.79点.(完)