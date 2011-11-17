〔日本股市〕日经指数早盘过後下跌0.3%,可能因欧债疑虑跌破8,400点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月17日电---日本股市日经指数周四下跌,而且稍後可能跌破8,400点,此前评级机构惠誉发表美国银行业的欧债曝险报告,增添市场对欧元区危机蔓延的忧虑.
奥林巴斯(7733.T)早盘在大量换手中上涨逾12%,股价连续第四日攀升,因投资人对该公司可能遭摘牌的疑虑已经消退.
丸三证券投资策略部门主管Takashi Ushio表示,东证股价指数最近已经跌至3月15日的日内低点725.90附近,显示日经指数仍有下跌空间.日经指数中金融股权重较低.
日经指数.N225早盘结束後下跌0.3%,报8,436.49点,东证股价指数.TOPX下跌0.1%,报723.79点.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。