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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 13:32 BJT

《外汇动态》出口商和停损卖盘压低美元/韩元

0519GMT---美元/韩元KRW=KFTC下跌,交易员指称是受韩国出口商卖单,及随着欧元和股市反弹出现的部份停损卖盘打压.

美元/韩元下跌0.5%,报1,130.8.稍早曾高见1,144.5,突破1,135-1,140的阻力区.(完)

--编译 张若琪;审校 隋芬

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