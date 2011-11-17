〔台湾央行〕共发行702亿台币存单,发行馀额减少64.5亿

路透台北11月17日电---台湾央行周四表示,今日共发行702亿台币存单,相较存单到期金额766.5亿,存单发行馀额减少64.5亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期546亿台币,利率为0.87%;91天期126亿台币,利率为0.93%;182天期30亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行2,420.1亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆7,818.95亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为98亿台币,累计超额准备为1,301亿台币,加计前期1%的超额准备为2,750亿台币.(完)