〔国际油市〕布兰特原油跌破111美元,因欧债疑虑罩顶

路透新加坡11月17日电---布兰特原油期货周四下跌,跌至111美元以下,因担心需求成长,法国和德国对欧洲央行在抑制欧元区主权债危机上扮演的角色看法分歧.

欧洲前景恶化,投资人把注意力转向美国这个全球最大石油消费国,以研判需求前景.美国原油期货周三收在100美元上方,为6月以来首见,因有消息称管线将改变输油方向,这可能会缓解美国中西部地区原油积压的局面.[ID:nCN1225402]