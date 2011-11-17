〔国际油市〕布兰特原油跌破111美元,因欧债疑虑罩顶

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月17日电---布兰特原油期货周四下跌,跌至111美元以下,因担心需求成长,法国和德国对欧洲央行在抑制欧元区主权债危机上扮演的角色看法分歧.
欧洲前景恶化,投资人把注意力转向美国这个全球最大石油消费国,以研判需求前景.美国原油期货周三收在100美元上方,为6月以来首见,因有消息称管线将改变输油方向,这可能会缓解美国中西部地区原油积压的局面.[ID:nCN1225402]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。