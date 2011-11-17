〔背景资料〕世界黄金协会发布2011年第三季金市供需基本面数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦11月17日电---世界黄金协会(WGC)周四表示,2011年第三季黄金需求成长6%,攀抵15个月高位,受央行购买黄金及欧元区危机升高下欧洲对黄金的需求所推动.
以下为2011年6-9月黄金市场供需基本面状况:
黄金需求(单位为吨)
2011年第三季 2010年第三季 变动百分比
珠宝业 465.6 518.9 -10
科技业 120.2 120.1 0
--电子业 87.1 86.2 1
--其他行业 22.3 22.0 1
--牙医 10.8 11.8 -9
投资 468.1 352.1 33
--金条/金币总量 390.5 303.0 29
--实体金条需求 294.2 222.1 32
--官方金币需求 76.2 56.6 35
--奖章/仿币 20.0 24.3 -18
--ETF/类似产品 77.6 49.1 58
总需求量 1,053.9 991.1 6
黄金供给(单位为吨)
2011年第三季 2010年第三季 变动百分比
金矿生产 746.2 710.9 5
矿商对冲净额 10.0 -54.4
金矿总供应量 756.2 656.5 15
官方售金数量 -148.4 -22.6
再生金 426.5 379.1 13
总供应量 1,034.4 1,013.0 2 (完)
--编译 龚芳;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。