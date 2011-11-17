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商品期货 | 2011年 11月 17日 星期四 14:58 BJT

〔背景资料〕世界黄金协会发布2011年第三季金市供需基本面数据

路透伦敦11月17日电---世界黄金协会(WGC)周四表示,2011年第三季黄金需求成长6%,攀抵15个月高位,受央行购买黄金及欧元区危机升高下欧洲对黄金的需求所推动.

以下为2011年6-9月黄金市场供需基本面状况:

黄金需求(单位为吨)

2011年第三季 2010年第三季 变动百分比

珠宝业 465.6 518.9 -10

科技业 120.2 120.1 0

--电子业 87.1 86.2 1

--其他行业 22.3 22.0 1

--牙医 10.8 11.8 -9

投资 468.1 352.1 33

--金条/金币总量 390.5 303.0 29

--实体金条需求 294.2 222.1 32

--官方金币需求 76.2 56.6 35

--奖章/仿币 20.0 24.3 -18

--ETF/类似产品 77.6 49.1 58

总需求量 1,053.9 991.1 6

黄金供给(单位为吨)

2011年第三季 2010年第三季 变动百分比

金矿生产 746.2 710.9 5

矿商对冲净额 10.0 -54.4

金矿总供应量 756.2 656.5 15

官方售金数量 -148.4 -22.6

再生金 426.5 379.1 13

总供应量 1,034.4 1,013.0 2 (完)

--编译 龚芳;审校 隋芬

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