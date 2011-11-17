〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

上交所将完善期权合约设计 推动组合和证券保证金等创新

路透上海2月10日 - 上海证券交易所衍生市场部周五发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。