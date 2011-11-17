〔台湾汇市〕台币兑美元收升2分,出口商抛汇有撑但後市乏方向

路透台北11月17日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘微涨2分,终止连续两日贬势,主要自出口商抛汇获得支撑.但後市走向尚不明朗,因欧债不确定性难消,且台股也缺乏明显方向.

汇银人士表示,盘初受国际美元走强影响,外资汇出令台币一度触及三周来低位,不过出口商卖盘陆续进场,台币跌幅逐步收敛.午後随韩元反弹且台股逆转收平,台币也由贬转升.

"盘初虽有外资汇出,但随着韩元、欧元往上走,(美元)买单也逐渐缩手,"一位外汇交易人士称.

交易商指出,台币于汇价30.2-30.3元间,出口商卖压沉重,而接近30元整数关卡,也不乏外商银行回补美元的买单,整体成交区间更加限缩.

他们表示,台币明日交投先看30.15-30.30元,静待稍晚法国与西班牙公债标售结果,并观察欧美股市走势.

台币盘初触及三周以来低位30.290,为10月24日触及30.300元以来最低.

台湾加权指数.TWII周四收近平盘,微幅上涨0.29点至7,387.81点;外资及陆资在台股卖超38.46亿台币,已连续两日卖超,上交易日修正後为卖超25.56亿.[ID:nCT0421606]

新兴汇市中,亚币周四表现不一,围绕欧洲央行(ECB)公债购买的意见分歧令市场担心欧元区危机深化,不过欧元反弹引发的一波空头回补提供支撑,抵消了忧虑情绪.[EMRG/SGCN]

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