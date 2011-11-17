〔台湾债市〕殖利率小幅收高,因台股收复跌幅且长券追价疲弱

路透台北11月17日电---台湾债市主要殖利率周四收盘小升.交易商对于长券的追价买盘期待落空,筹码出笼令20年殖利率明显弹升;此外,台股低开走平收复跌幅,也顺势拉抬殖利率小幅收高.

交易商指出,先前30年券标售利多,并未明显带动次级市场的长券端买盘入市追价,这令部分证券商相当失望,获利了结出场.另外,长券的流动性、交易量都比中、短期券差,令殖利率的弹幅更为明显.

"殖利率低了但竟然没有人要追,这些交易商就慌了,"一银行交易员说.不过他也认为,这是短线的筹码因素,长线来看到今年底台债并未有明确的方向,除非国际外在环境有大幅变动.

台湾股市.TWII盘初一度走跌逾1%,但後续买盘进驻逐渐拉高至以平盘收市,报7,387.81点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.10 1.0230 1.0158-1.0250 84.0

10 100/9 A00109=TWO +0.67 1.3366 1.3200-1.3366 127.5

20 100/7 A00107=TWO +2.29 1.8090 1.7900-1.8090 5.5

交易商指出,近期台债的交易量持续萎缩,交投意愿不够活络.长线看来,若是交易商的资金成本、持券态度有变化,才可能有较大行情出现.

"现在看起来,央行利率应该会停在这里一段时间.虽然有些央行宽松了,但毕竟台湾没有通膨的问题,"一位银行业交易员认为.

台湾10月CPI年增率为1.22%,符合预期,此外官方也数度下修对2011年台湾通膨率的预估,最新的估计在1.51%.明年的通膨率预估则更低,仅有1.12%.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.8090

10 100/9 A00109=TWO 1.3366

5 100/6 A00106=TWO 1.0230

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)