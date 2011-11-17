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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 16:12 BJT

〔台湾个股〕南亚科300亿台币私募案将由台塑集团公司认购--董事长

路透台北11月17日电---台湾南亚科(2408.TW)董事长吴嘉昭周四表示,南科将办理300亿台币的私募现金增资,将由台塑集团公司全数认购,目前订每股价格2.77台币.

他表示,台塑(1301.TW),台化(1326.TW)和台塑化(6505.TW)各将认南科现增60亿台币,南亚(1303.TW)为120亿.

南亚科周四股价下跌6.37%,报2.5台币.(完)

--记者 高洁如; 审校 丁淑琴

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