〔台湾个股〕南亚科300亿台币私募案将由台塑集团公司认购--董事长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北11月17日电---台湾南亚科(2408.TW)董事长吴嘉昭周四表示,南科将办理300亿台币的私募现金增资,将由台塑集团公司全数认购,目前订每股价格2.77台币.
他表示,台塑(1301.TW),台化(1326.TW)和台塑化(6505.TW)各将认南科现增60亿台币,南亚(1303.TW)为120亿.
南亚科周四股价下跌6.37%,报2.5台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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