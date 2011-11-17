《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦11月17日电---以下为KBC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:弹离1.3484後,未能突破年内低位延伸而出的上升趋势线,汇价跌落1.3653.支撑在1.3421(今日低位),下道支撑在1.3405(1.3145-1.4248的76.4%回档位),其下则为1.3392/1.3386.若失守,则将下看1.3377/1.3355美元.

美元/日圆:首道支撑区域在76.91/76.81,其下为76.75.若失守,则将下看76.46,其下则依序为76.31(75.32-79.55的76.4%回档位),及76.06/76.00日圆.

欧元/英镑:支撑在0.8549/0.8543,其下为0.8524/0.8519以及0.8512/0.8508.若失守,则将下看0.8486/0.8473(11月10日低位/年低至0.9084的76.4%回档位).

欧元/日圆:支撑在103.40/31,其下为103.11/01.若失守,则将下看102.12及101.86日圆.

纽约 当日 今年来 2010年

0814GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3498 1.3462 +0.27 +0.90 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.94 77.06 -0.16 -5.19 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 103.85 103.68 +0.16 -4.37 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9189 0.9193 -0.04 -1.56 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5745 1.5729 +0.10 +0.94 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0214 1.0235 -0.21 +2.48 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0101 1.0077 +0.24 -1.00 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7665 0.7639 +0.34 -1.62 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 77.720 77.660 +0.08 -6.44 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 58.970 58.950 +0.03 -6.77 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 121.14 121.15 -0.01 -4.36 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3166 1.3163 +0.02 +0.37 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳;审校 王洋

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