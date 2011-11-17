〔台湾个股〕台塑集团全数认购南科300亿台币现增,然分析师看淡DRAM前景(更新版)

* 300亿现增由台塑集团全数认购

* 但分析师认为DRAM产业希望渺茫

路透台北11月17日电---台湾南亚科(2408.TW)董事长吴嘉昭周四表示,南科将办理300亿台币的私募现金增资,将由台塑集团全数认购,分析师认为,台湾动态随机存取记忆体(DRAM)产业技术落後韩国不少,未来希望渺茫.

南科今日召开临时股东会讨论此事,股价仍重挫,收盘下跌6.37%,报2.5台币.而DRAM制造商力晶5346.TWO股价却逆势大涨,分析师认为主要受其有意转型做晶圆代工业务的提振.[ID:nCT0418352]

"不用在台湾的DRAM厂里找希望了,技术实在落後南韩太多."群益投顾一位不愿具名分析师称.

而对台塑四宝股价,分析师认为,持续挹注大幅亏损的事业体,这可能对集团股价投入不利的影响.

南亚科董事长吴嘉昭稍早表示,包括台塑(1301.TW),台化(1326.TW)和台塑化(6505.TW)各将认南科现增60亿台币,南亚(1303.TW)则为120亿.目前订每股价格2.77台币.总计现增金额300亿台币.

在个人电脑(PC)需求成长趋缓下,DRAM市场持续供过于求且价格直落,已促使力晶在今年初宣布,未来其标准型PC DRAM业务将全数转型为日本尔必达记忆体6665.T的代工厂;而力晶将提高生产智慧型手机及平板电脑用晶片.

在上一波金融海啸期间,台湾经济部曾提出以国发基金入资,整合台湾六家DRAM业者的方案,但最终因业者之间意愿不高,立法院亦不同意政府出资,最後破局收场. (完)