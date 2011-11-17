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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 16:49 BJT

〔台湾债市〕100/6期借券成交40亿台币,加权平均利率0.7999%

路透台北11月17日电---台湾柜台买卖中心公布,周四等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:

期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易馀额 (上日馀额)

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100/6 40 0.8100 0.7500 0.7999 310.5 (306.0 )

注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币.无条件省略小数点後数值,利率单位为%.(完)

--记者 高洁如;审校 丁淑琴

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