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亚洲 | 2011年 11月 17日 星期四 16:50 BJT

〔台湾债市〕100/6期五年公债中,证券业卖超4亿台币

路透台北11月17日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,五年公债100/6A00106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 4.00 0.00 +4.00

票券业 0.00 0.00 0.00

证券业 0.00 4.00 -4.00(完)

--记者 高洁如;审校 乔艳红

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