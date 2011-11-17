〔路透专访〕英国ARM料明年授权量增长低于今年,半导体业成长数个百分点(更新版)

* 预估明年半导体产业将成长数个百分点

* ARM明年授权数量增长将较今年放缓,但仍优于前几年

记者 张雅菁/詹颖颐

路透台北11月17日电---在全球总体经济充满不安情绪之际,英国晶片设计大厂ARMARM.L周四表示,预估明年半导体产业将成长数个百分点,而ARM明年授权数量成长亦无法维持今年的高速.

ARM全球总裁Tudor Brown在访台时接受路透专访并表示,在ARM持续投资研发,同时有数个产品线的推动下,授权数量还是会优于前几年.ARM的历史纪录显示,其授权量每年通常成长75-100个.不过,他不愿对明年的数量做明确的预估.

"我们投资很多在研发上,所以我们创造新技术的能量也随之升高,所以授权数量也理当成长,不过,目前如此快速的成长力道,并不太能够持续."Tudor Brown称.

目前AMR共向275个夥伴签有830项授权,该公司上月甫公布第三季晶片设计的授权权利金收入强劲,助其超越市场预期,并抵销了假期前消费电子产品市场当前需求疲弱的冲击.[ID:nCT0410368]

半导体产业今年表现虎头蛇尾,接连受到日本强震打乱供应链,欧洲债信危机与美国经济疲弱的连番挑战,以及正上演的泰国水患亦令供应链受阻.全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)董事长张忠谋已直言未来一年都看不到总体经济的景气"春燕"踪影.

与ARM为策略夥伴的台积电预估明年全球半导体市场(包括记忆体晶片)将仅成长3-5%,高于今年的1%.

研究公司Gartner则预估,2012年全球半导体产业营收可望成长4.6%,达3,219亿美元.2010年至2015年的全球半导体产业年复合成长率为4.9%.

成立于1990年的ARM,营运模式为销售其智慧财产权(IP,知识产权),向半导体或电子产品制造商收取授权费,包括高通(Qualcomm)(QCOM.O)、英伟达(Nvidia)(NVDA.O)、德州仪器(德仪)(Texas Instruments)TXN.N及三星(005930.KS)等均为其客户,应用在各式消费电子产品、安全应用及车用电子等处处可见.

**与龙头英特尔之争**

ARM在上月发表Cortex-A7晶片,希望推动市场在2013年见到100美元以下的智慧型手机.该公司今天表示,正与许多夥伴讨论采用此晶片,但不愿透露对象.

ARM的强项在于设计低耗电的行动装置晶片,目前全球逾90%的智慧型手机与平板电脑均采用ARM架构处理器,包括苹果(AAPL.O).而全球晶片业龙头英特尔(INTC.O)则是称霸全球八成的传统个人电脑(PC)处理器晶片.

但两大晶片商都正试图攻进对方的领地.

惠普(HPQ.N)已表示,将与ARM和另一晶片商超微半导体(AMD)AMD.N等公司合作开发超低能耗服务器(伺服器),此举可能对英特尔的市场主导地位形成威胁.[ID:nCN1191926]

对此初切入的产品,Tudor Brown表示,虽然明年市占率仍将挂零为预期中事,但在HP的合作案後,可望吸引其他业者的兴趣.

另一方面,英特尔已在今年稍早与Google(GOOG.O)共同发表采用英特尔行动装置晶片Medfield的智慧型手机,计划明年上半年即可在市面上看到首个终端产品.该公司并成立一个1亿美元的基金,将投资于设计与其行动晶片相搭配的应用与内容商.

Tudor Brown回应表示,"(他们)老是说明年.而即使明年真的推出,我也不认为会比ARM便宜.所以可能比较贵而较不受欢迎.或是英特尔要补贴,而若这做法成功,将会损及英特尔的毛利."

已宣布将在明年5月退休的Brown说,"我不会自负地说不担心,我们必须关注英特尔这家强大的企业.但我不会因为英特尔说明年要推出Medfield而半夜睡不安稳."

ARM去年投入1.5亿美元于研发费用,今年预期将接近2亿美元,而且未来将持续成长.(完)

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