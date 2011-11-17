〔两岸金融〕两岸银行监理机构下周将于北京召开第二次合作平台会议

路透台北11月17日电---台湾金融监督管理委员会周四表示,"两岸银行监理合作平台"第二次会议将于11月23日(下周三)在北京召开,台湾金管会主委陈裕璋将率团参加.

金管会在新闻稿中表示,主委陈裕璋将于22日(下周二)赴北京,当日下午将会与大陆方面银行业监督管理机关负责人见面,23日两岸银行监督管理机关将在"中国银行业协会"举行会议,

金管会并称,本次议题主要包括对银行业发展现况及实施国际银行监理规范情形,进行意见及经验交流,另外双方也将就目前审核中的互设营业据点案件,以及ECFA早收承诺执行问题进行讨论.

由于台湾明年1月14日将举办总统大选,外界先前认为,继今年上半年大陆银监会主委刘明康访台之後,台湾金管会主委陈裕璋访问大陆的行程迟未见下文,让外界对于两岸之间的金融交流是否因选举因素而停滞,猜测不断.

金管会表示,24日陈裕璋一行将转赴上海,抵达後将与台湾的银行、保险、证券等金融机构在当地分支机构负责人举行座谈,後续也将参访台湾的银行设于上海的分行.

今年4月25日"两岸银行监理合作平台"第一次会议在台北举行,当时双方达成两岸银行业开放互设分支机构初期每年举行二次会议的共识,两岸银行监理机关将持续在此机制下就金融监理议题进行充分沟通.

两岸金融交流日趋频繁,日前中国核准了台湾的中国信托银行的上海分行申设案,是台湾在中国的第七家分行;而台湾方面,陈裕璋也在立法院表示,将会核准中国银行等办事处,可开始筹备升格为分行案.

目前中国银行、交通银行来台设立据点,後续还有招商银行(3968.HK)(600036.SS)以及建设银行(601939.SS)(0939.HK)均来台已设立办事处. (完)