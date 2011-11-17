〔台湾金融〕金管会同意台湾中小企业银行赴大陆设立上海分行

路透台北11月17日电---台湾金融监督管理委员会周四表示,通过台湾中小企业银行申请在中国上海设立分行一案.

金管会表示,依今年1月1日生效的"金融服务业ECFA早期收获清单",台湾本地银行在大陆地区设立代表人办事处满一年後,得申请设立分行.而台湾中小企业银行于2010年11月12日设立上海代表人办事处,迄今已满一年,且资格条件符合规定,因此核准此案.

金管会说,这是两岸ECFA协商早收清单生效後,继兆丰国际商业银行、台湾银行及玉山商业银行申请适用之第四家银行.

两岸金融交流日趋频繁,日前中国核准了台湾的中国信托银行的上海分行申设案,是台湾在中国的第七家分行;而台湾方面,金管会主委陈裕璋也在立法院表示,将会核准中国银行(3988.HK)(601988.SS)等台北办事处升格为分行案的筹备.

目前中国银行、交通银行(3328.HK)(601328.SS)、招商银行(3968.HK)(600036.SS)以及建设银行(601939.SS)(0939.HK)均已来台设立办事处.(完)