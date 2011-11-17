〔金砖国家〕11月17日股汇市收盘纵览

路透11月18日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月17日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.84%,报951.97点.

中国股市:沪综指缩量收跌至三周低位,金融和地产等权重股继续拖累大盘.分析师认为,本轮行情主要对应资金面的改善,少基本面的支撑,在上日大跌後市场偏谨慎,处于对货币政策下一步调整的"等待期".沪综指.SSEC收报2,463.046点,跌3.913点,或0.16%,上一收盘低位为10月27日的2,435.615点.受欧债危机忧虑重燃拖累.上海A股成交额萎缩至657亿元人民币. [.SSCN]

香港股市:收低0.8%.为连续第三日收低,中资地产股跌势最重,市场成交低迷,因欧债危机蔓延疑虑升温,令投资者离场.华润置地(1109.HK)重挫4.1%,在恒指成份股中百分比跌幅居前.恒生指数.HSI收低0.76%,至18,817.47点.恒生国企指数.HSCE收跌1%,至10,228.65点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价小幅收低,主要受持续走弱的中间价牵引.而从中国经济基本面以及海外市场美元表现来看,目前人民币缺乏上涨基础,料近期还将维持稳势. [CNY/CN][ID:nCN1226256]

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印度股市:下跌1.9%,收在六周以来最低收位.由于担心高利率及经济成长放缓对企业获利造成冲击,投资人因而减持风险资产部位.指标BSE指数.BSESN下跌1.87%或314.16点,收报16,461.71点.过去六个交易日以来该指数已累计下跌6.3%,是逾三个月以来最长跌势.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元回吐盘初所有涨幅收跌,因国内股市下挫,以及担心欧债恶化有危及全球经济的风险使得欧元走软.卢比兑美元INR=D2收报50.9050/9150,较周三收盘价50.7350/7450下跌0.3%.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1512.670点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.13%,报810.17点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌0.32%,报30.8448;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下跌0.37%,报41.6799.

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巴西股市:拉美股市普遍下跌,西班牙及意大利公债收益率上升助燃欧债危机蔓延的担忧.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌0.54%,缩减盘初重挫的跌幅,勉强重回14日简单移动均线的支撑.[ID:nN1E7AG08Y]

巴西汇市:拉美货币兑美元下跌,因西班牙及意大利公债收益率上升至可能难以为继的水平,显示欧债危机可能正在扩大.雷亚尔兑美元BRBY下跌0.68%,报1.7772.[ID:nN1E7AG07G]

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南非股市:下跌近1%.南非企业如Impala Platinum(IMPJ.J)及投资银行Investec(INLJ.J)财报数据令人失望,拖累股价重挫.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.86%,报29,057.13点.综合指数.JALSH下跌0.72%,报32,438.05点.[.J][ID:nL5E7MH31L]

南非汇市:南非兰特兑美元尾盘小升,因美国经济数据的利多提振了风险胃纳.不过交易员表示,在欧债疑虑未除的情况下,南非兰特仍有下跌的可能.1633GMT,兰特兑美元ZAR=D3较上日收盘价8.1905上涨0.25%,报8.17.[ZAR/][ID:nL5E7MH386](完)