〔巴西评等〕标普上调巴西评等,称赞其致力实现财政目标(更新版)

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路透圣保罗11月17日电---评等机构标准普尔周四上调巴西主权评等,在欧洲国家深陷财务危机之际,这等于是对巴西这个拉丁美洲最大经济体的信心投票.

标普将巴西长期外币评等调高一个级距至"BBB"早在普遍预料中,但在欧债危机有可能拖累全球经济退回衰退之际,其意义主要在于对巴西相对财务实力的确认.

标普的行动使其与另两家评等机构一致,惠誉和穆迪今年已将巴西调升至该水准,确认巴西的稳定财务表现.

"这是好消息,承认巴西比几乎比任何欧洲国家的信誉要好得多,当然我要说是以相对水准来比."野村证券驻纽约的美洲新兴市场研究主管Tony Volpon说.

相对于对巴西的赞扬,标普今年已调降多个欧洲国家的评等,包括意大利、希腊和爱尔兰.

标准普尔周四指出,巴西总统迪尔玛・罗塞夫(Dilma Rousseff)政府在上任的第一年,就已展现其益发致力于财政目标的承诺,使其应对外部冲击时更具韧性.

标普信贷分析师Sebastian Briozzo称,"现任政府在审慎宏观经济政策方面的良好纪录与日俱增,包括持续实现接近国内生产总值(GDP)3%的预算基本盈馀,这都支持上调巴西评等."

标普表示,预计巴西明年将维持稳定财政政策,尽管最低薪资预计大幅上升,将对政府多种福利支出造成间接效应.

投资者普遍已预期标准普尔会有此决定,因此市场未受太大影响.(完)