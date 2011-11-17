《综述》希腊民众抗议撙节措施,法国及西班牙举债成本不断攀升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 西班牙公债标售利率升至1997年以来最高
* 法国发债成本亦上升
* 德国总理梅克尔拒绝在欧洲央行作用方面作出让步
* 蒙堤将提出意大利撙节措施纲要
路透马德里/巴黎11月17日电---希腊警察与抗议撙节措施的示威民众发生冲突,意大利宣布应对欧债危机的全面改革;在周四的事态进展中,法国和西班牙的借款成本大幅走高.
逾3万名希腊民众走上雅典街头示威抗议,这是新联合政府面临的首度公开考验.要使国家免于破产,联合政府必须落实痛苦的缩减开支及增税政策.
希腊警方对身着黑衫的年轻人发射催泪弹,抗议民众击鼓挥动红旗,并呐喊:"欧盟、国际货币基金组织(IMF)滚蛋!"
意大利新总理蒙堤公布旨在帮助国家从危机中脱身的全面改革计划,并称意大利正遭遇"严重的紧急状态".民调显示蒙堤拥有75%的民意支持率,但是在商业首都米兰及都灵均发生街头冲突.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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