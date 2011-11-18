《台湾报摘》--经济日报11月18日

* 头版头条:

--西班牙和法国周四双双标售公债,但结果不甚乐观,西班牙债券殖利率逼近7%的警戒线,偿债成本创欧元问世以来最高,法国债券殖利率同步攀升.欧股下挫,美股三大指数开低,油、金联袂下滑.

* 其他:

--市场传出,台湾仁宝(2324.TW)要求旗下平板、笔记型电脑(NB)及智慧型手机高达千名工程师全力开发微软(MSFT.O)Windows 8的产品,不仅显示出仁宝看好微软作业系统的前景,也预期Windows 8将于明年下半年爆发动能.

--台湾金管会与中国银监会的第二次"金银会"将于下周三(23日)于北京召开.据了解,除了讨论两岸经济协议(ECFA)金融早收承诺执行外,也将讨论开放陆银来台参股、缩短承作人民币时程等外界高度关注议题.

--力晶5346.TWO债权银行将在下周一(21日)在华南银行举行债权银行团会议.据指出,力晶再度申请纾困展延一年,但银行团不希望力晶只缴息不摊还本金,希望至少能同时摊还本金10%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.