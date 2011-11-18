《台湾报摘》--工商日报11月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧债恶火持续烧向欧元核心国家,西班牙与法国周四分别举行公债标售,发债成本双双飙高,西班牙发债殖利率更已逼近7%的警戒水位,创欧元时代以来新高.
* 其他:
--为因应欧美景气趋缓,行政院长吴敦义昨天指示劳委会加速再提供约两万个工作机会.劳委会预计提拨15.55亿台币规划四项短期就业措施,11月起陆续上路.
--近期传出友达(2409.TW)、奇美电(3481.TW)希望供应商共体时艰,重谈付款条件,把货款展延一个月、达150天.
--中钢(2002.TW)董事长邹若齐昨日表示,近来欧债危机和大陆紧缩资金政策，严重冲击国际钢市，这些阴影可能在未来一、二季都无法让钢市前景明朗化,明年第三季国际钢市可望稳健恢复.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。