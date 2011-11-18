《台湾报摘》--工商日报11月18日

* 头版头条:

--欧债恶火持续烧向欧元核心国家,西班牙与法国周四分别举行公债标售,发债成本双双飙高,西班牙发债殖利率更已逼近7%的警戒水位,创欧元时代以来新高.

* 其他:

--为因应欧美景气趋缓,行政院长吴敦义昨天指示劳委会加速再提供约两万个工作机会.劳委会预计提拨15.55亿台币规划四项短期就业措施,11月起陆续上路.

--近期传出友达(2409.TW)、奇美电(3481.TW)希望供应商共体时艰,重谈付款条件,把货款展延一个月、达150天.

--中钢(2002.TW)董事长邹若齐昨日表示,近来欧债危机和大陆紧缩资金政策，严重冲击国际钢市，这些阴影可能在未来一、二季都无法让钢市前景明朗化,明年第三季国际钢市可望稳健恢复.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.