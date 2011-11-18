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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 08:20 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月18日-11月25日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月18日(五)

主要国家暂无发债计划.

11月21日(一)

主要国家暂无发债计划.

11月22日(二)

罗马--意大利财政部公布将于11月25日标售的零息债券规模细节.

罗马--意大利财政部公布将于11月28日标售的欧元区指数挂钩固息债券(BTPei)细节.

罗马--意大利财政部公布将于11月29日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)细节.

华盛顿--美国财政部标售两年期公债(1800).

11月23日(三)

法兰克福--德国标售约60亿欧元新发行的10年期联邦债券(Bund),到期日为2022年1月4日.

渥太华--加拿大标售五年期名义债券.

华盛顿--美国财政部销售五年期公债(1800).

11月24日(四)

罗马--意大利财政部公布将于11月29日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)规模细节.

11月25日(五)

罗马--意大利财政部标售零息债券(CTZs),认购截止时间1000GMT.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

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