《全球重要经济事件一览表》--11月18日-11月25日

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11月18日(五)

悉尼--澳洲央行支付系统理事会会议

法兰克福--第21届法兰克福欧洲银行代表大会.演讲者包括:欧洲央行总裁德拉吉(受邀)、欧洲央行管委会成员魏德曼、德国财政部长朔伊布勒、比利时副总理瑞德斯、欧洲复兴开发银行总裁米罗、巴西央行副总裁Luiz Pereira.

法兰克福-欧洲央行总裁德拉吉在第21届欧洲银行业大会上作介绍性发言.(0800)

布鲁塞尔--欧盟2012年度预算会议.

马德里--欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在IESE商学院发表演讲.(0915)

雅典--希腊政府向议会提出2012年预算计画.

意大利佛罗伦斯--欧洲央行执委会成员斯麦吉在一场书的发表会中发表演讲.(0930)

布鲁塞尔--欧盟执委会主席巴罗索、竞争力执委阿尔穆尼亚及欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔在社会企业创新会议"合力创造新成长"中发表演讲.

智利圣地牙哥--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在智利央行的央行峰会参加"从危机中复苏:金融市场的角色"的简报与讨论.(1850)

纽约州奥尔巴尼--纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演讲,主题为"区域及全国经济前景".(1315)

德州达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在德州科技大学校友协会季度企业简报中发表演讲,主题为"美联储的功能与德州经济".(1815)

11月20日(日)

成都--美中商业贸易联合委员会年会.(至11月21日)

11月21日(一)

东京--日本央行公布10月27日货币政策会议记录.

东京--日本政府公布月度经济报告.

大阪--日本财务大臣安住淳参加财务省大阪造币局的年度视察并举行记者会.(0530)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲证券化论坛发表演说.(0310)

布鲁塞尔--欧盟执委会2011年年度研究会议--欧洲的新成长模式.欧盟经济暨货币事务执委雷恩将发表演讲.(0800)

维也纳--奥地利央行和芬兰央行共同主办的会议"全球经济舞台中的欧洲整合--中国、俄罗斯和中欧、东欧及东南欧(CESEE)".欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼、利卡宁、国际货币基金(IMF)副总裁朱民、俄罗斯经济发展部副部长Andrey Klepach将发表演讲.(第一天)

都柏林--欧洲央行执委会成员史塔克在都柏林的国际及欧洲事务学院发表演说,讲题是"为稳定与整合精心打造货币政策".(1245)

法兰克福--英国金融服务监管局(FSA)主席Adair Turner爵士发表演讲,主题为"银行、债务及金融的脆弱性".(1700)

苏黎世--瑞士央行公布月度统计公告及月度银行统计公告.(0800)

巴西圣保罗--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在Getulio Vargas商学院发表演说,讲题是"联储的工作".(1930)

11月22日(二)

维也纳--奥地利央行和芬兰央行共同主办的会议"全球经济舞台中的欧洲整合--中国、俄罗斯和中欧、东欧及东南欧(CESEE)".欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼、利卡宁、俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev将发表演讲.(最後一日)

卢森堡--希腊总理帕帕季莫斯与欧元集团主席贾克会面.

布鲁塞尔--比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)在金融论坛发表演讲,主题为2020年的比利时银行业.(1700)

坎培拉--澳洲议会就是否要对亚洲货币被操纵的指控展开调查投票表决.

挪威耶夫纳克尔--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)向挪威私营产业工会Fellesforbundet发表演讲.

巴黎--法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)在国际资本大会上发表讲话.

加拿大马尼托巴省温尼伯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在温尼伯特许金融分析师(CFA)协会发表题为"回顾三年来美联储行动"的讲话.(1800)

11月23日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布11月1-2日会议记录.(1900)

东京--东南亚国家联盟(ASEAN)加三国(中国、日本和韩国)财政与央行官员会议(AFDM)(至11月24日).

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在APRA巴塞尔III实施专题研讨会中发表演讲.(22日2320GMT)

巴黎--意大利央行理事长Fabrizzo Saccomanni公布央行的金融稳定报告.(0745)

伦敦--英国央行公布11月9-10日货币政策会议记录.

伦敦--英国央行金融政策委员会会议.

加拿大蒙特利尔--加拿大央行总裁卡尼在蒙特利尔都市贸易局(Board of Trade of Metropolitan Montreal)发表演讲.(1740)

11月24日(四)

东京--东南亚国家联盟(ASEAN)加三国(中国、日本和韩国)财政与央行官员会议(AFDM)(最後一日)

布鲁塞尔--欧洲央行执行委员会成员普雷特在2011年欧洲抵押贷款协会年会中发表演讲.(1240)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在ABE年度预测会议中发表演讲.(23日2120GMT)

11月25日(五)

东京--日本央行总裁白川方明在一个证券业团体的会议中发表演说.(0600)

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会会议.(1200)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)