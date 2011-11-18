《外汇动态》澳元/日圆接近一个月低位及一目均衡云区底部

0102GMT--澳元/日圆AUDJPY=下跌0.1%至76.85日圆,接近昨日触及的五周低位76.79日圆,并接近日线图上一目均衡云区的底部,目前落在76.60日圆.

若突破此处可能释出强力的空头讯号,因一目均衡图上已显示其他两个空头讯号--转换线下穿基准线,而迟行线跌破其历史线.

澳元/美元AUD=在一目均衡图上看来也是岌岌可危,目前守在0.9993美元,但距离云区底部0.9940相去不远.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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